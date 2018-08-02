Страусята впервые вылупились в зоопарке Шымкента

Из яиц вылупились шесть страусят.

Впервые в истории Шымкентского зоопарка были инкубированы страусиные яйца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Радостной новостью поделился пресс-секретарь зверинца Дастан Баширов.

Событие произошло чуть больше месяца назад. Из яиц вылупились шесть страусят. Все они хорошо себя чувствуют. Сейчас в инкубаторе находится ещё шесть яиц. Весь приплод, к слову, от африканских страусов, которых в зоопарке сейчас пять.

«Страусиные яйца крупные, вес каждого - 1,5 кг. Взрослые страусы - самые большие птицы, их рост составляет 2,7 метра, а вес - до 130 кг. Эти нелетающие птицы, в основном, обитают в полупустынных зонах, развивают скорость до 72 км/ч», - рассказал Д. Баширов.

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