Страусята впервые вылупились в зоопарке Шымкента
Из яиц вылупились шесть страусят.
Фото : inform.kz2 августа 2018, 18:13
Впервые в истории Шымкентского зоопарка были инкубированы страусиные яйца, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Радостной новостью поделился пресс-секретарь зверинца Дастан Баширов.
Событие произошло чуть больше месяца назад. Из яиц вылупились шесть страусят. Все они хорошо себя чувствуют. Сейчас в инкубаторе находится ещё шесть яиц. Весь приплод, к слову, от африканских страусов, которых в зоопарке сейчас пять.
«Страусиные яйца крупные, вес каждого - 1,5 кг. Взрослые страусы - самые большие птицы, их рост составляет 2,7 метра, а вес - до 130 кг. Эти нелетающие птицы, в основном, обитают в полупустынных зонах, развивают скорость до 72 км/ч», - рассказал Д. Баширов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931048-968303e1acfb4a7b3fcc5f67bca7a889
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...