Часть зданий в Алматы на сутки отключат от горячей воды

Вводимые ограничения необходимы для выполнения ремонтных работ, проводимых в межотопительный период.

С 18 часов 2 августа до 17 часов 3 августа 2018 года будет отключено горячее водоснабжение в домах, расположенных на территории Алмалинского района в контуре улиц Макатаева – Айтиева – Толе би – Муканова, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

Вводимые ограничения по коммунальной услуге необходимы для выполнения ремонтных работ, проводимых в межотопительный период.

В организации просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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