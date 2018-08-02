Часть зданий в Алматы на сутки отключат от горячей воды
Вводимые ограничения необходимы для выполнения ремонтных работ, проводимых в межотопительный период.
Фото : Обозреватель2 августа 2018, 18:27
С 18 часов 2 августа до 17 часов 3 августа 2018 года будет отключено горячее водоснабжение в домах, расположенных на территории Алмалинского района в контуре улиц Макатаева – Айтиева – Толе би – Муканова, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».
Вводимые ограничения по коммунальной услуге необходимы для выполнения ремонтных работ, проводимых в межотопительный период.
В организации просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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