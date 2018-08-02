Пенсионер изнасиловал 8-летнюю подружку своей внучки

8-летняя подруга внучки злоумышленника пришла к ней в гости, чтобы поиграть.

Девочка пришла в гости к своей однокласснице, чтобы поиграть с ней, но оказалась в лапах педофила, сообщает Life.ru.

В субботу, 28 июля, в деревне Раглицы под Петербургом пожилой мужчина надругался над третьеклассницей. По данным пресс-службы ГСУ СК России по Ленинградской области, злоумышленника задержала оперативная группа. Он уже дал признательные показания.

По версии следствия, 68-летний пенсионер совершил насильственные действия сексуального характера в своём дачном доме. 28 июля примерно в час дня 8-летняя подруга внучки злоумышленника пришла к ней в гости, чтобы поиграть. Девочки остались под присмотром одного лишь пенсионера.

Двумя днями позже, 30 июля, в правоохранительные органы обратилась мама пострадавшей девочки и рассказала полиции о произошедшем. Тогда же в отношении мужчины завели уголовное дело. Задержанный сознался в содеянном, причины произошедшего устанавливаются.

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