На протяжении трех заседаний судья алматинского районного суда №2 проверял действительно ли все пострадавшие добровольно подписали медиативное соглашение и не имеют претензий к хозяину детского аттракциона.

Уголовное дело по инциденту с батутом прекращено за примирением сторон. Такой приговор вынес сегодня судья алматинского районного суда №2 города Астаны Канат Аринов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Руководствуясь статьями ч. 1 ст. 68 УК РК и 343,344 УК РК суд постановил Джумабаева и Садыгалиеву освободить от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда в порядке медиации. Уголовное дело в отношении них прекратить, меру пресечения – залог в отношении Джумабаева и Садыгалиевой в размере 170 тыс. тенге, отметить. Деньги вернуть по принадлежности. Взыскать в долевом порядке процессуальные издержки в сумме 1 млн 383 тыс. 795 тенге (по 691 897 тенге с каждого). Вещественные доказательства – детские вещи, документацию и батут передать по принадлежности», - зачитал судья Аринов

Перед тем, как вынести постановление судья несколько раз уточнял у Зауре Асабаевой (мать одной из пострадавших девочек) согласна ли она примириться с подсудимыми, и все ли ей понятно в медиативном соглашении. Помимо этого, он разъяснил, что в случае прекращения уголовного дела за примирением сторон, она уже не сможет обращаться в правоохранительные органы по данному делу.

«Я не понимала сущность медиации, сегодня медиатор мне все разъяснила с самого начала, и я согласна. У нас конечно, были кое-какие обиды, но мы переговорили, и я дала свое согласие», - заверила Асабаева судью и прокурора.

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Также сегодня в суде присутствовал еще один представитель потерпевшего ребенка Сайдалинова. Она также, как и другие родители подтвердила свое добровольное согласие на медиативное соглашение.

Еще один вопрос оставленный судьей Ариновым на это заседание – исключение акимата из числа пострадавших. Такое ходатайство ранее заявляла адвокат подсудимых Светлана Баубекова.

Примечательно, что ходатайство стороны защиты поддержали все участники процесса. Джумабаев даже напомнил, что ЧП произошло на частной территории, и муниципальная власть тут ни при чем. Представитель акимата Шухрат Жураев, в свою очередь настаивал – «акимат пострадал. Это событие произвело резонанс и подорвало имидж акимата города Астаны».

«Суд постановил, ходатайство стороны защиты удовлетворить, акимат и его управление исключить из числа потерпевших», - сказал Аринов.

В ходе судебного заседания администратор детского аттракциона обратилась в зале заседания к СМИ:

«Все мы простите люди, родители, у нас у всех есть дети. Не надо нас снимать, что бы не было преследования в наш адрес», - попросила она.

Татьяна Ковалева, Астана

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