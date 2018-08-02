В Сарыозеке группа быстрого реагирования молниеносно отразила условную атаку террористов

Практические занятия отработаны совместно с военной полицией, подразделениями МВД, МЧС и станцией скорой медпомощи.

В Сарыозекском гарнизоне состоялось инструкторско-методическое занятие с руководящим составом Десантно-штурмовых войск, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

К мероприятию, которое проходило под руководством заместителей командующего Десантно-штурмовыми войсками полковников Мереке Кучекбаева и Максута Гусейнова, были привлечены командиры соединений и частей, их заместители по боевой подготовке, командиры батальонов и сержанты полков и бригад.

Основными вопросами на сборах отрабатывались организация и учет документов боевой подготовки, проведение марш-броска, организация и проведение практических стрельб и вождения боевых машин.

- Цель подобных занятий – добиться единого понимания методов подготовки и организации боевой готовности, укрепления воинской дисциплины, вопросы службы войск в отношений противодиверсионной безопасности части, сохранности и содержания вооружения, военной техники и других материальных средств, - рассказывает начальник отдела службы войск штаба управления командующего Десантно-штурмовых войск подполковник Расул Закиров. - А также большое внимание мы обращаем на работу сержантского состава, как первых помощников командиров.

Показные занятия по противодиверсионной безопасности пункта постоянной дислокации были проведены более, чем наглядно. Группа быстрого реагирования молниеносно отразила условную атаку террористов.

Примечательно, что при организации практического занятия все элементы были отработаны во взаимодействии с органами военной полиции, подразделениями МВД РК, МЧС города Сарыозека и станцией скорой медицинской помощи.

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