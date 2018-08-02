Пользователям Instagram и Facebook расскажут, сколько они проводят времени в соцсетях

Механизмы были разработаны с участием экспертов-психологов, а также на основе исследования Instagram и Facebook и откликов их пользователей.

Фото : Онлайн маркетинг от А до Я

Социальные сети Facebook и Instagram представили новые инструменты, которые позволят пользователям узнавать о количестве времени, проведенном на платформах, и контролировать его, говорится в пресс-релизе Instagram, опубликованном на официальном сайте приложения.

«Сегодня мы объявляем о новых инструментах, которые помогут людям контролировать время, проведенное в Facebook и Instagram: панель активности, ежедневное напоминание и новый способ ограничить количество оповещений», — говорится в совместном заявлении представителей Instagram и Facebook.

Как отмечается, механизмы были разработаны с участием экспертов-психологов, а также на основе исследования Instagram и Facebook и откликов их пользователей.

Для того чтобы воспользоваться нововведениями, необходимо открыть панель настроек в любом из приложений. В Instagram пользователям нужно нажать на вкладку «Ваша активность», а в Facebook — «Ваше время на Facebook», где будет отображаться время, проведенное в социальной сети за день. Ниже под иконкой можно установить ежедневную «напоминалку», которая будет сообщать о превышении лимита, отведенного пользователем на приложение в день.

Также появится функция приостановки push-оповещений на определенный промежуток времени.

Приложение для размещения фотографий и небольших видеороликов Instagram было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось лишь для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. Тогда же компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, купила Instagram за $1 млрд.

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