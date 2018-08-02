Что нужно сделать Головкину и Канело для победы во втором бою?

По мнению обозревателя Boxingnews24, GGG во втором бою стоит быть более напористым, а Альварес должен пораньше истощить импульс своего соперника.

Колумнист Boxingnews24.com Майкл Маккензи проанализировал возможные корректировки в тактике, которые могут помочь Геннадию Головкину и Саулю «Канело» Альваресу добиться успеха в сентябрьском поединке в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.



Так, по мнению обозревателя, GGG во втором бою стоит быть более напористым в отношении своего визави.





«Изменения, которые может сделать Головкин, в итоге сводятся к одной вещи: не проявлять на этот раз так много уважения. GGG в этом бою должен идти до конца, либо идти домой. В первом поединке (особенно с первого по четвертый раунды) он был чересчур осторожным, иногда даже колебался. Он был далек от дерзкого разрушителя, захватившего все, кроме одного, пояса в среднем весе. Было видно, что он относился к способностям „Канело“ с особенным уважением. Однако это уважение позволило „Канело“ получить определенную свободу действий, чтобы развить собственное наступление и избегать критических моментов. В средних раундах мы увидели более уверенного Головкина, чуть более открытого и владеющего инициативой. Однако, как только раздался двенадцатый звонок, „Канело“ выглядел более свежим.



Как правило, после таких равных исходов первого боя, более контратакующий боксер (Альварес) владеет преимуществом в рематче. У них лучше получается адаптироваться. У контрпанчера просто больше возможностей изучить своего соперника. Скорее всего, атакующий боец будет действовать близко к манере первого поединка. Для Головкина рискованно драться в более агрессивной манере. Но, с другой стороны, это его лучший шанс усовершенствовать свою прошлогоднюю работу и заработать удовлетворительную победу. Поддерживать высокий процент выброшенных ударов, использовать более агрессивную работу ног, чтобы больше срезать углы, и использовать больше финтов, чтобы расставлять ловушки для „Канело“», — поделился своим мнением автор.

«Мудрость предполагает, что у более молодого и оборонительного бойца будет больше корректировок на рематч, чем у его более взрослого и идущего вперед соперника. Альваресу — 28 лет, и он в расцвете физических сил. Он обладает преимуществом в скорости, более склонен к защите. Во всяком случае, на бумаге есть несколько причин, по которым он должен победить.



Его главная цель должна состоять в том, чтобы пораньше истощить импульс своего соперника. Это приведет к замедлению боя, и, будем честны, сделает поединок менее интересным для зрителя. Стратегически выбирать себе позиции, уходя от выстрелов Головкина. В первом бою „Канело“ продемонстрировал больше передвижений, чем мы привыкли видеть, за что его и критиковали. Ему все еще будет необходимо двигаться, может быть не так много, чтобы добиться убедительной победы. Использовать свой джеб, как копье, чтобы держать Головкина в узде на расстоянии и заставлять его беспорядочно молотить, постепенно нанося более тяжелые удары в поздних раундах, — ключ к этому. Как только он продиктует такой темп в начале боя, он также сможет чаще наносить апперкоты с середины и до конца поединка. Это было основной частью наступления „Канело“ в первой встрече. То, как Головкин держит защиту, немного широко расставляя плечи, делает его восприимчивым к апперкоту. Также „Канело“ следует избегать как чумы сидения на канатах, не рискуя так, как в прошлый раз», — добавил он.

Что касается мексиканца, то ему Маккензи предлагает придерживаться следующей тактики:

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