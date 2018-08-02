Родителям не могут навязывать, где покупать школьную форму

Столичное ведомство сообщило о стандартах ученической одежды.

В настоящий момент в магазинах очень большой выбор. Соответственно, школьную форму можно приобрести где угодно. Главное, чтобы был выдержан цвет и стиль. В случае принуждения к покупке школьной формы у определенного подрядчика, необходимо обратиться в управление образования, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Столичное ведомство сообщило о стандартах ученической одежды.

Так, фасон школьной формы выдерживается в классическом стиле, цвет – темно-синий.

Школьная форма для мальчиков включает:

пиджак, жилет, брюки, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку, (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для мальчиков свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног. Рекомендуемый минимум: рубашка, жилет и брюки.

Школьная форма для девочек включает:

пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузку, сарафан (в холодное время: трикотажный жилет, белую водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног, длина юбки офисная, не выше 5 см от колена.

Ведомство отметило, что включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается.

Также на школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и др.) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка). Эскиз эмблемы можно будет получить в школе или скачать на сайте школы.

Требования к школьной форме исключают одежду и аксессуары с травмирующей фурнитурой.

В качестве тканей используется полушерстяной и хлопковый материал с улучшенными свойствами, имеющий высокую износостойкость, обладающий антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Рекомендуется 75-85% натуральных тканей (хлопок, шерсть и другие) и 15-25% синтетических примесей, чтобы вещи не сильно мялись.

«В настоящий момент в магазинах очень большой выбор. Соответственно, сейчас никто не ограничивает, школьную форму можно приобрести где угодно. Главное, чтобы был выдержан цвет и стиль», – говорится в сообщении управления образования.

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