Почти сто павлодарцев живут в "чужих" квартирах

Это стало возможным по причине технического сбоя.

Почти сто человек в один момент узнали, что живут не в своих, а чужих квартирах. Людей просто выселили из дома заочно без их согласия и спроса. В миграционной полиции уже извинились и пообещали восстановить всех в законных правах. Но осадок, как говорится, остался, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Павлодарка Алия Муслимова не поверила супругу, когда он сообщил ей, что квартира, в которой они живут больше полувека, им теперь не принадлежит. В адресной справке отмечено - все домочадцы выписаны из жилья.

«У меня написано: по заявлению собственника жилья вы выписаны из квартиры, регистрация снята. Там парень стоит, я ему говорю: как вы могли снять, если я заявление не писала. Идите, говорит, разбирайтесь в миграционную полицию», - рассказывает жительница дома Алия Муслимова.

Информация распространилась очень быстро, шокировав почти сто жильцов дома, оказавшихся в аналогичной ситуации.

«Выяснилось, что мы все, кто пришёл, мы все БОМЖи. Практически 50 процентов жильцов вчера, сегодня побежали в ЦОН и выяснилось, что так и есть», - говорит жительница дома Ольга Жолондз.

Новым собственником жилого дома… стало государство. По крайней мере, так было указано в системе, которая отнесла жилище к категории ведомственных зданий, где прописывать людей категорически запрещено. Но с чьей лёгкой руки возмущённые жильцы остались без крыши над головой? В миграционной полиции нашли виновника.

«В результате технического сбоя произошла ситуация, когда жилой дом по улице Академика Маргулана попал в список ведомственных зданий учреждений нашей Павлодарской области, и жильцы, к сожалению, были выписаны, сняты с постоянной регистрации», - объясняет начальник отделения регионального управления миграционной службы Асем Дюсенбаева.

Полицейские добавили, что люди стали жертвой неотработанного процесса цифровизации. На этапе перехода от одной системы регистрации на другую сбои не исключены. Однако уже в течение ближайших двух дней восстановят регистрацию жильцов дома. Но люди не исключают, что компьютерная ошибка проверка готовности горожан отстаивать свои права. Жилой дом расположен в исторической части Павлодара, где стоимость земли наиболее высокая. И вполне вероятно, что кто-то, как говорится, уже положил на него глаз.

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