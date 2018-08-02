Охранник защитил банкомат от грабителей в Туркестанской области

Охранника ранили в затылок и в область печени.

Дерзкие грабители напали сегодня ночью на банкомат в посёлке Шаульдер Туркестанской области. Столкнувшись с охранником, они открыли огонь, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

В три часа ночи сторож услышал, что в здании управления казначейства посторонние. Он не растерялся и набросился на незваных гостей. За что и получил ранение в затылок и в область печени. Стреляли преступники из травматического оружия, поэтому жизни охранника сейчас ничего не угрожает. Злоумышленники же после выстрелов сразу скрылись и банкомат, установленный в здании, вскрывать не стали. Как нападавшие смогли проникнуть внутрь, не сообщается. Они в розыске, а вот самоотверженного сотрудника руководство планирует поощрить.

- Он свои должностные обязанности выполнил на 100%. Он одного сбил, второй уже, убедились они, что он отстоит, и начали оружием пользоваться. В двух местах ранили, но рана излечимая. Сейчас он в нормальном состоянии. Он на допросе, - говорит генеральный директор охранного агентства Алимбай Жаналиев.

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