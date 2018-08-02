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Многодетную семью из гаража уральские чиновники поместили в кризисный центр

Чиновники теперь обещают трудоустроить и главу семьи.

Фото : КТК2 августа 2018, 22:11

Многодетной семье из Уральска, которая поселилась в старом гараже, нашли временное жилье. Чиновники разместили женщину с тремя маленькими детьми в кризисном центре. Пока на три месяца, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Маргарите Игнатенко с детьми, младшему из которых всего полгода, пришлось переехать в гараж из-за нехватки денег. Того, что зарабатывал глава семьи разнорабочим, хватало только на продукты. Чиновники теперь обещают трудоустроить и мужчину.

Сама Маргарита, выпускница детского дома, стоит в очереди на жилье, но свободных квартир в городе нет. После того как историю семьи из гаража обнародовали, в акимате пообещали найти спонсоров, готовых купить Игнатенко квартиру. У самой Маргариты есть еще трое старших детей – 6,7 и 8 лет, но ее лишили родительских прав всё по той же причине: семье негде жить.


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