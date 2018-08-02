В клумбах Караганды уже в третий раз нашли воткнутые в землю кухонные ножи

Местные шаманы незамедлительно связали это с ритуалами черной магии.

Поисками устроителей загадочного перформанса занялась полиция, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Полиция обвинять пока никого не спешит, а горожане и экстрасенсы уже принялись расшифровывать странные находки, связывая их с магическими ритуалами.

Обескураженные горожане сначала пытались найти банальное объяснение: одинаковые ножи, видимо, оставили озеленители, ухаживающие за клумбами. Наверное, использовали острый предмет для разрыхления или подрезки, а после работы просто забыли. Однако в отделе управления парками от пугающей находки открестились.

«Мы сами данными ножами не пользуемся. Мы используем в руках грабли, лопаты, шпателя. Представления не имею в таком количестве кто-то, чтобы использовал в работе. У нас рабочих-то там числится всего 30 человек», — говорит главный инженер отдела управления парками Караганды Талгат Смаилов.

Когда в клумбе впервые нашли 25 ножей с синими ручками, никого не обратил особого внимания. Во второй раз, когда насчитали уже 72 ножа, карагандинцы насторожились. Ну а последняя находка из 17 кухонных предметов серьезно напугала горожан. Интересно, что все они абсолютно новые.

Местные шаманы незамедлительно связали это с ритуалами черной магии.

«Сейчас мы начнем придумывать, там как женщину, может, там чьих-то мужей куда-то привораживают, как мамы, может, хотят зло нашим детям сделать – это же площадка игровая. А ну, почему-то я здесь видела. Как люди мы можем начать придумывать сами, а нашим стражам порядка нужно ответить на этот вопрос нам. И чтобы мы все успокоились», — говорит Вероника Бабаева.

После третьего случая к поискам неизвестных, действительно, приступила полиция. Странное явление в Караганде уже прозвали «восстанием ножей». Только после того как людей, оставивших столько ножей, найдут, правоохранительные органы смогут дать правовую оценку. Пока же неизвестно, с какой целью острые предметы втыкали в землю, как и неясно, грозит ли наказание владельцу орудий, ведь по сути никакого правонарушения не произошло.

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