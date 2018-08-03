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Папа римский высказался за отмену смертной казни

Римско-католическая церковь будет "решительным образом добиваться её отмены во всём мире".

Фото : rtvi.com3 августа 2018, 01:25

Папа Римский Франциск утвердил внесение изменений в катехизис Католической церкви, согласно которым смертная казнь признается недопустимой, сообщает zakon.kz.

Согласно новому положению, осуждение на казнь - это "бесчеловечная мера, которая ущемляет неприкосновенность и попирает достоинство личности". Её применение недопустимо "ни при каких обстоятельствах". Отныне Римско-католическая церковь должна "решительным образом добиваться её отмены во всём мире".

Понтифик принял префекта ватиканской Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Франсиско Ладарию и в ходе аудиенции одобрил новую редакцию статьи 2267 из пятой главы Катехизиса, посвященной библейской заповеди "Не убей".

В этом положении указывается, что смертная казнь долгое время считалась адекватным ответом на тяжкие преступления и приемлемой, хотя и исключительной мерой наказания в целях защиты всеобщего блага.


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