Папа римский высказался за отмену смертной казни

Папа Римский Франциск утвердил внесение изменений в катехизис Католической церкви, согласно которым смертная казнь признается недопустимой, сообщает zakon.kz.

Согласно новому положению, осуждение на казнь - это "бесчеловечная мера, которая ущемляет неприкосновенность и попирает достоинство личности". Её применение недопустимо "ни при каких обстоятельствах". Отныне Римско-католическая церковь должна "решительным образом добиваться её отмены во всём мире".

#PopeFrancis has approved a revision of the Catechism of the Catholic Church, changing paragraph 2267 to read "the death penalty is inadmissible". https://t.co/w21NTfJTL4