Папа римский высказался за отмену смертной казни

Римско-католическая церковь будет "решительным образом добиваться её отмены во всём мире".

Папа Римский Франциск утвердил внесение изменений в катехизис Католической церкви, согласно которым смертная казнь признается недопустимой, сообщает zakon.kz.

Согласно новому положению, осуждение на казнь - это "бесчеловечная мера, которая ущемляет неприкосновенность и попирает достоинство личности". Её применение недопустимо "ни при каких обстоятельствах". Отныне Римско-католическая церковь должна "решительным образом добиваться её отмены во всём мире".

#PopeFrancis has approved a revision of the Catechism of the Catholic Church, changing paragraph 2267 to read "the death penalty is inadmissible". https://t.co/w21NTfJTL4 — Vatican News (@VaticanNews) 2 августа 2018 г.

Понтифик принял префекта ватиканской Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Франсиско Ладарию и в ходе аудиенции одобрил новую редакцию статьи 2267 из пятой главы Катехизиса, посвященной библейской заповеди "Не убей".

В этом положении указывается, что смертная казнь долгое время считалась адекватным ответом на тяжкие преступления и приемлемой, хотя и исключительной мерой наказания в целях защиты всеобщего блага.

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