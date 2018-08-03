Матери пятерых детей грозит до 15 лет за наркоторговлю в Мангистау

При обыске квартиры подозреваемой в тайниках было обнаружено 37 свертков наркотического средства.

Жанаозенскими полицейскими задержана 37-летняя женщина, промышлявшая торговлей героином. Задержанной грозит срок от 10 до 15 лет в местах лишения свободы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Тумба.kz.

Чаще всего жительница Жанаозена сбывала наркотики в микрорайоне «Коктем», где ее после получения оперативной операции и задержали сотрудники полиции.

Для реализации наркоторговка подготовила 6 свертков героина общим весом 165 граммов. При сбыте очередной партии наркотика весом 204 грамма она была задержана с поличным.

При обыске квартиры подозреваемой в тайниках было обнаружено еще 37 свертков наркотического средства. Дело по данному факту направлено в суд.

-Женщина была задержана по подозрению в хранении и продаже наркотиков. Было возбуждено уголовное дело, проведены все необходимые следственные мероприятия и экспертизы, - сообщил старший следователь СО УВД города Жанаозен Болат Бектемисов.

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