«Кайрат» прошел в третий раунд Лиги Европы

В следующем раунде турнира алматинцев ждет представитель чемпионата Чехии.

Выдержав натиск голландского АЗ, серебряный призер чемпионата Казахстана сумел пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где их ждет чешская «Сигма». Об этом передает СИА «Sportinform».

Преимущество в 2 гола, добытое в Алматы, никак не гарантировало проход «Кайрату» в следующую стадию. АЗ «Алкмар» намерен был дома реабилитироваться за поражение в Казахстане и отыграть отставание.

Но подопечные Карлоса Феррера сумели выстоять в Нидерландах и добиться приемлемого результата. Еще в первом тайме Бауыржан Исламхан открыл счет с пенальти, чем заметно облегчил ситуацию и помог команде разгрузиться психологически. После этого алматинцы стали действовать гораздо спокойнее, а волноваться пришлось уже хозяевам, ведь им для прохода нужно было забивать уже 4 мяча. Но все, что им позволила оборона «Кайрата» - это организовать 2 гола.

Во втором тайме за счет правильных тактических перестановок и замен гостям из Казахстана удалось перекрыть нападающих АЗ, и основная угроза воротам Владимира Плотникова исходила из стандартных положений. Но на последних минутах голландцы все же сумели найти брешь в обороне и заработали пенальти, который реализовал Коопмейнерс.

Стоит отметить, что ранее АЗ уже дважды встречался с казахстанскими клубами в рамках Лиги Европы, и оба раза успех в противостоянии был именно за клубом из Нидерландов. Но «Кайрату» удалось прервать эту нехорошую традицию.

В следующем раунде турнира алматинцев ждет представитель чемпионата Чехии - «Сигма» из Олоумуца.

АЗ «Алкмар» - «Кайрат» 2:1 (1:1)

Голы: Исламхан 28 с пенальти (0:1), Тиль 41 (1:1), Коопмейнерс 93 (2:1)





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