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Айкын Толепберген остался в Европе без документов и денег

Ранее Айкына оштрафовали в Барселоне за неправильную парковку.

Фото : соцсети3 августа 2018, 06:10

Казахстанский певец Айкын стал жертвой грабителей в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

Во время прогулки у него украли рюкзак с деньгами и документами. Очередное приключение в Европе он описал в Instagram.

"Оставляйте в номере отеля или сейфе свои паспорта и прочие документы. Фотографии документов достаточно, чтобы предъявить. Полиция и не намерена искать украденные вещи, так как очень много потерпевших. Кражи происходят в метро, автобусе, на улице и даже в торговых центрах. Воры выслеживают, ходят рядом. Могут отвлечь разговорами, или облить вас водой и обокрасть. Это могут быть даже красиво одетые парни и девушки. Здесь каждый день разбиваются окна машин", - написал исполнитель.

Напомним, ранее Айкына оштрафовали в Барселоне за неправильную парковку.


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