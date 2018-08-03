Сколько уже заработал «Кайрат» в Лиге Европы

УЕФА выплатит ему 240 тысяч евро за участие в первом отборочном раунде.

Алматинский «Кайрат» победил голландский «АЗ Алкмаар» по итогам двухматчевого противостояния и вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

Вместе с тем казахстанский клуб пополнил свой бюджет: УЕФА выплатит ему 240 тысяч евро за участие в первом отборочном раунде, 260 тысяч — за выход во второй и 280 тысяч — за выход в третий. Таким образом, актуальный заработок «Кайрата» в этом евросезоне уже 780 тысяч евро. Также в конце сезоне к этой сумме будут добавлены дополнительные выплаты за маркетинговые и телевизионные права.

Напомним, «Кайрат» остался единственным отечественным клубом в Лиге Европы: павлодарский «Иртыш» вылетел еще в первом раунде от литовского «Тракая», а костанайский «Тобол» во втором раунде потерпел поражение от армянского «Пюника».





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