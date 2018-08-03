Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника
Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска.
Фото : © РИА Новости / Илья Питалев3 августа 2018, 06:53
Системы ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика к западу от Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.
Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска. Агентство не уточняло, что это была за цель.
"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", — сказал собеседник агентства.
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