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Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника

Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска.

Фото : © РИА Новости / Илья Питалев3 августа 2018, 06:53

Системы ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика к западу от Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска. Агентство не уточняло, что это была за цель.

"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", — сказал собеседник агентства.


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