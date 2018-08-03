Сирийские ПВО сбили два израильских беспилотника

Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска.

Системы ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика к западу от Дамаска, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой командир.

Ранее сирийское национальное агентство САНА сообщило, что Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска. Агентство не уточняло, что это была за цель.

"ПВО Сирии сбили два израильских шпионских беспилотника к западу от Дамаска", — сказал собеседник агентства.

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