В Жамбылской области потушили четырехдневный пожар

Пострадало свыше 500 гектаров горного ущелья Узын булак в Жамбылском районе.

Завершилась ликвидация природного пожара в близлежащем к Таразу Жамбылском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Жамбылской области.

Напомним, четверо суток в ущелье Узын булак на территории гослесфонда Жамбылского ГУ «По охране лесов и животного мира», в Жамбылском районе, сельский округ Кызылкайнар, бушевал огонь, уничтожавший заросли целебных трав и кустарников. Природный пожар переметнулся из горной местности соседнего Кыргызстана, пострадало свыше 500 гектаров горного ущелья Узын булак в Жамбылском районе.

Как сообщили в ДЧС Жамбылской области, пожар ликвидирован силами 86 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС области, 83 человека и 12 единиц техники от лесхоза, 75 человек и 12 единиц техники добровольных противопожарных формирований. Всего было задействовано 244 человека и 32 единицы техники. Тушение осложняли гористая местность и порывистый ветер, необходимой технике было трудно добраться до мест возгораний, спасателям приходилось добираться пешком до мест возгораний.

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