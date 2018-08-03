Карагандинка бросила двухлетнего ребенка на улице в Темиртау

Состояние ребенка оценивается как хорошее, девочка здорова и обеспечена всем необходимым.

29 июля в районе улицы Коммунаров молодая мать с ребенком попросила незнакомую женщину ненадолго приглядеть за ее дочерью, передает Zakon.kz со ссылкой на etemirtau.kz.

Оставив девочку, мать-кукушка больше не вернулась. Информацию подтвердили в органах опеки и попечительства.

«Мать девочки сказала, что у нее встреча, а туда с ребенком идти нельзя и попросила женщину приглядеть за ребенком. Оставила свой номер телефона и пропала. Спустя время, так и не дождавшись возвращения матери ребенка, женщина позвонила в полицию. Инспекторы забрали ребенка и отвезли в больницу, а сами занялись поиском матери», — сообщила заведующая сектором опеки и попечительства отдела образования Темиртау Жулдыз Арилина.

Полицейские выяснили, что матерью брошенного ребенка является жительница Караганды, 1992-го года рождения. Связавшись с ней по телефону, попросили ее приехать, но женщина так и не явилась ни в полицию, ни в органы опеки. Лишь сообщила, что у них с дочерью нет документов.

«Даже если она сделает документы и докажет, что приходится девочке матерью, мы ей ребенка просто так не отдадим. Она должна доказать, что сможет в дальнейшем содержать ребенка и имеет для этого подходящие жилищные условия. Сейчас ей грозит административное наказание, полицейские этим занимаются», — говорит Жулдыз Арилина.

По словам специалистов органов опеки, состояние ребенка оценивается как хорошее, девочка здорова и обеспечена всем необходимым. Малышку увезут в карагандинский детский дом. Дальнейшая судьба ребенка зависит только от ее матери.

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