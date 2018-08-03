В Акмолинской области задержали похищавших деньги у предпринимателей

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 УК РК (Разбой) и ст. 291(хищение оружия).

Задержана преступная группа, подозреваемая в совершении разбойных нападений на предпринимателей в Жаркаинском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Сотрудниками Жаркаинского РОВД совместно с сотрудниками криминальной полиции ДВД Акмолинской области задержана группа лиц, совершивших разбойные нападения на предпринимателей в Жаркаинском районе.

«23 мая текущего года с заявлением в Жаркаинский РОВД обратился предприниматель города Державинска о том, что ночью в его дом ворвались трое неизвестных ему людей в масках и под угрозой физической расправы, связав хозяина дома, похитили 700 тысяч тенге и два гладкоствольных одноствольных охотничьих ружья марки ТОЗ-106 20 калибра. А 26 июля в местный РОВД обратилась жительница села Валиханово Жаркаинского района с заявлением о том, что ночью трое в масках ворвались в ее дом, связали ее и похитили денежные средства в сумме 3 млн тенге», - рассказали в пресс-службе ДВД региона.

Вскоре оперативная группа вышла на след подозреваемых и выехала в город Костанай для задержания преступников по месту их проживания. Как отметили в ведомстве, все участники преступной группы ранее неоднократно судимы за различные преступления. Вещественные доказательства были изъяты в ходе задержания.

«Под тяжестью предъявленных следствием вещественных доказательств и улик злоумышленники сознались в содеянном. В настоящее время все подозреваемые в порядке ст. 128 УПК РК водворены в ИВС Жаркаинского РОВД», - добавили в пресс-службе ДВД региона.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 192 УК РК (Разбой) и ст. 291(хищение оружия).

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