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Колдун вновь победил на выборах в Зимбабве

Выборы 2018 года стали первыми в истории страны в которых не участвовал первый президент и лидер национально-освободительного движения Роберт Мугабе.

Фото : Вести3 августа 2018, 09:21

Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента страны после подсчета голосов во всех десяти провинциях, сообщает РИА Новости.

За Мнангагву, представляющего правящую партию Зимбабве "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), проголосовали более 2,46 миллиона избирателей. Его основной соперник кандидат от оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (MDC) Нельсон Чамиза набрал около 2,15 миллиона голосов.

При этом Чамиза с более чем двукратным преимуществом победил на выборах в Хараре: в столице за него проголосовали более 548 тысяч человек, а за Мнангагву только 204 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве на фоне президентских и парламентских выборов прошли протесты. В них погибли три человека.

Выборы 2018 года стали первыми в истории страны, провозгласившей независимость в 1980 году, в которых не участвовал первый президент и лидер национально-освободительного движения Роберт Мугабе.

В 2017 году Эммерсона Мнангагву, обвинили в подготовке государственного переворота "с применением колдовства". Мнангагва пользовался поддержкой армии и рассматривался как потенциальный преемник Мугабе на президентском посту. После отставки Мнангагвы, которому пришлось покинуть страну, в правящей партии и в госучереждениях начались массовые увольнения его сторонников, были арестованы около 100 чиновников разных уровней.


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