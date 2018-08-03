В Казахстане более трех тысяч общественных медиаторов

Медиаторы в 2017 году решили 8355 споров.

3 августа 2018 года Ассамблея народа Казахстана проводит «Республиканский Единый День медиации», приуроченный к принятию Закона РК «О медиации» (5 августа 2011 года).

С 10.00 во всех регионах страны на площадках областных и городских Домов дружбы, в советах общественного согласия Ассамблеи районов и сельских округов пройдет День открытых дверей кабинетов медиации АНК, в ходе которого будут проведены консультации и заключены (при необходимости) медиативные соглашения на безвозмездной основе.

Одновременно на площадках кафедр АНК ВУЗов и колледжей, в государственных органах, партии «Нұр Отан», федерации профсоюзов и в бюджетных учреждениях будут организованы семинары, «круглые столы», форумы, заседания клубов, приемы граждан, встречи с населением, флеш-моб и др. мероприятия.

Участие в акции примут профессиональные и непрофессиональные медиаторы, представители Ассамблеи народа Казахстана, судов, прокуратуры, органов юстиции, адвокатуры, нотариата, партии «Нұр Отан», ЦОНов, ЗАГСов, ЖКХ, общественных объединений, СМИ и иные заинтересованные лица.

В рамках мероприятия республиканским молодежным движениям АНК «Жанғыру жолы» будет проведен блиц-опрос населения по актуальным вопросам развития медиации. Развитие института медиации является на сегодня одним из маркеров модернизации общественного сознания.

Готовность граждан к компромиссу в ходе решения любого конфликта становится показателем гражданской зрелости и ответственности, повышает уровень развития правовой культуры общества, обеспечивает общественную стабильность и устойчивость всей социальной структуры Казахстана.

Это является одним из важных направлений реализации программы «Рухани жаңғыру», формирования в обществе прагматизма, культа знаний, конкурентоспособности, обеспечивая эволюционное, а не революционное развитие Казахстана.

В этой связи поручение главы государства об участии Ассамблеи народа Казахстана в развитии общественной медиации является новым шагом по укреплению единства народа Казахстана.

В соответствии с Законом об Ассамблеи народа Казахстана основным из направлений деятельности АНК является содействие в развитии медиации в сфере общественного согласия и общенационального единства.

В рамках развития сети медиаторов по профилактике и разрешению конфликтов, укрепления правовой культуры населения Ассамблеей заключены меморандумы о сотрудничестве с более чем 40 сторонами, в т.ч. с Верховным Судом РК, с Союзом судей, Республиканской коллегией адвокатов, республиканской Нотариальной палатой, Национальной палатой здравоохранения РК, Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и др.

В областных и городских Домах дружбы регионов работают 17 кабинетов медиации АНК. В районах и сельских округах открыто 829 кабинетов медиации, вопросы медиации рассматриваются также на площадках советов общественного согласия и советов матерей АНК.

Сегодня в Казахстане общее количество общественных (непрофессиональных) медиаторов составляет 3169 человек, 2016 г.- 1097, 2017 г.- 3562.

Количество разрешенных споров по республике:

- 2016 год: медиаторами - 7990, судами – 12039;

- 2017 год: медиаторами - 8355, судами -7724.

Количество поступивших заявок за 5 месяцев 2018 г. составило 9213, из которых 3046 разрешены на стадии консультации, по 6117 заключены медиативные соглашения (2528 непрофессиональными (1739 до суда, 789 в суде) и 3589 профессиональными медиаторами (2175 до суда, 1414 в суде).

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