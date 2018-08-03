Пьяный десантник затеял драку, заглянув под юбку чужой невесты

Полицейские на стали задерживать нетрезвых десантников. Поговорив с хулиганами, они отпустили их обоих.

В день празднования Дня ВДВ в Костанае пьяные десантники подрались с молодоженами и их гостями. Об этом пишет "Наша Газета".

Издание сообщает, что выпивший мужчина в спортивном костюме и голубом берете подошел к невесте и попытался заглянуть ей под юбку. Жених вступился за нее, после чего началась потасовка.

"В итоге дрались все - жених, дружок, гости, "вдвшники" и даже невеста. Невеста оказалась совсем не робкого десятка и наравне с парнями билась с обидчиками", - говорится в публикации.

Наряд полиции разнял дерущихся. Полицейские на стали задерживать нетрезвых десантников. Поговорив с хулиганами они отпустили их обоих.

Никита Глебов.

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