Если рубль не подведет, вернемся к курсу в 325-335 тенге – экономист

Нынешние колебания, точнее рост доллара, вроде вполне закономерен. Это и пресловутый фактор августа. В августе тенге всегда нехорошо.

Курс доллара к тенге в декабре может вернуться к 325-335 тенге за доллар. Такое мнение высказал независимый экономист Алмас Чукин, передает Zakon.kz

«В стране население накоплений особо не имеет, да и те, что имеет, принадлежат малому числу людей. У нас примерно 5% депозиторов владеют 90% депозитных денег. У компаний по большей части долги, а не накопления. Банки, сами знаете в каком положении. Одна надежда на Нацфонд и международный капитал. И у нас, хвала судьбе, нет санкций и рынок капитала для нас не закрыт. Но есть и колоссальные риски, - написал он на своей странице в Facebook. - Проблема всех развивающихся экономик в цикличности развития. В хорошие периоды деньги легко вливаются в страну, но в периоды трудностей, иностранные инвесторы могут резко начать выводить капиталы из бумаг страны и это приводит к неприятностям. Падает курс валюты, страдают компании от недостатка денег. Что делать? Бояться и закрыться? Это глупо. Ввести ограничение на вывоз капитала? Глупо. Тогда никто не будет вводить деньги в эту страну, и ситуация станет ещё хуже».

Поэтому, полагает он, самый лучший стопор - это плавающий курс. Когда все выводят деньги, курс валюты растёт, и выводить становится невыгодно. Появляется причина подождать/переждать.

«Ведь, к примеру, зашли и поменяли 100 долларов на 20000 тенге, заработали 15% дивидендов. Но курс упал, и хотя 20000 тенге и превратились в 23000 – конвертировать их назад при невыгодном курсе и увезти домой меньше 100 долларов неинтересно. А давай-ка посидим, глядишь, курс улучшится, и мы вернём инвестицию с доходом. Так вот нынешние колебания, точнее рост доллара вроде вполне закономерен. Это и пресловутый фактор августа. В августе тенге всегда нехорошо», - пояснил эксперт.

Во-вторых, по его словам, экономика страны задышала, а это всегда приводит к хорошему росту импорта, компании закупают оборудование, сырьё и материалы. В-третьих, иностранцы начинают вывозить прибыль 2017 года после уплаты налогов в марте-апреле. В-четвёртых, люди едут в отпуска, затевают ремонты и прочее.

«В этом году добавился и необычный момент. Был на миллиарды долларов отток спекулянтов на мировых потоках. Есть такая вещь как carry trade. К примеру, в Японии сейчас практически нулевые ставки на кредиты. Вы берёте 100 миллионов иен под 0.5% годовых и меняете их на 100 миллионов тенге, на которые покупаете ноты Нацбанка со ставкой 10% годовых. Ваша чистая прибыль на ровном месте 9.5%, - рассказал А.Чукин. - Но есть одно НО. Курс обмена. Поскольку вы перешли из одной валюты в другую по одному курсу, нет гарантии, что через 10-12 месяце вы выйдете по тому же курсу. Поэтому как зайцу надо уши держать вверху. И при первом шухере брать прибыль и удирать. Так оно и случилось. Не совсем из-за шухера, но больше из-за того, что ставки по доллару пошли вверх. Там хоть и 2.5-3%, но гораздо комфортнее, есть хеджирование (своего рода страховка). Теперь берёшь иены по 0.5%, кладёшь их в долларовые облигации под 3%. Толпроцента туда-сюда на хеджирование и 2,5% имеешь без нервов. А тут Нацбанк Казахстана базовую ставку с 12 до 9 опускает, как-то неинтересно становится».

Он также заметил, что изз всех ценных бумаг страны, международных инвесторов ни по объёму, ни по качеству, – не интересуют наши корпоративные бумаги из разряда equity (или по простонародному акции или документы на долю участия). Но всех интересуют наши долги.

«Долги у нас большие – десятки миллиардов долларов, проценты по ним платятся неплохие и репутация у страны хорошая, рейтинги ВВВ, за ними уже "А" рейтинги, вполне приличных заёмщиков. Так вот теперь я уверен в страну зайдёт довольно большой объём валюты в виде инвестиций в наши долговые ценные бумаги. И это хорошо. Курс выправится, стоимость заимствования начнёт ещё дальше снижаться», - пояснил экономист.

Но с этим, подчеркнул он, надо и умно работать. Чтобы заходило – больше чем выходило, и главное в управляемом режиме.

«А так я за тенге не переживаю. Всё уж слишком хорошо. Мировая экономика, несмотря ни на что, растёт аж до неприличия быстро. США, Индия, Китай, Европа, даже Япония растёт. Торговый баланс аж розовый, за первый квартал – плюс 6,5 млрд долларов, для сравнения за весь прошлый год – 17 млрд., т.е. уже за квартал почти полугодие сделали. Бюджет исполняется, налоги выше плана, всякие ненужные госпрограммы сокращаются. Сейчас ещё Clearstream добавится. Только бы рубль не подвёл, это наша уязвимость. Если не подведёт, вернёмся к декабрю к 325-335», - заключил специалист.

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