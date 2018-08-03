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Едва не сбившая детей автоледи на Lexus была не пристегнута ремнем

Сумма наложенного административного взыскания составляет 12025 тенге.

Фото : КОЛЕСА.ру3 августа 2018, 09:54

Женщина за рулем автомашины Lexus, пронесшаяся по тротуару на улице Тимирязева и едва не сбившая детей, оштрафована по еще одной статье. Помимо движения по тротуару она была еще и не пристегнута ремнем безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно видеоролика в Интернете о движении автомашины Lexus по тротуару в городе Алматы, установлена водитель автомашины, в отношении которой составлены 2 протокола об административном правонарушении: по ст. 596 ч.1 КРКоАП (движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам), сумма наложенного административного взыскания составляет 36075 тенге; по ст. 593 ч.2 КРКоАП (управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности), сумма наложенного административного взыскания составляет 12025 тенге», - говорится в официальном ответе МВД РК на запрос агентства.

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Сообщалось, что автоледи оштрафована лишь по статье 596 ч.1 КРКоАП. Помимо этого, в полиции отметили, что заявление в отношении водителя Lexus зарегистрировано в КУИ УВД Бостандыкского района, по которому принято решение о приобщении к материалам административного производства в МПС ДВД Алматы.

Женщина-водитель на автомашине Lexus пронеслась на высокой скорости по тротуару, едва не сбив детей в Алматы.


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