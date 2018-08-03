В Астане в отношении владельца обрушившегося самостроя возбуждено уголовное дело

Участок, где произошел несчастный случай, является частной собственностью. На нем, по словам хозяина, планировалось строительство коттеджа

Каркас самовольной постройки, обрушившейся в Астане 1 августа, из-за чего пострадали люди, был возведен без разрешения и с нарушением правил строительных работ. Об этом сообщил официальный сайт столичного акимата, передает Zakon.kz

Как поясняется, основной причиной обрушения стало халатное отношение к правилам и нормам безопасности при строительстве. В частности, неправильная установка опалубки и заливка бетона.

Кроме того, согласно информации ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны», строительство объекта осуществлялось без разрешительных документов.

По данным акимата, на момент происшествия на объекте, расположенном в районе Юго-Восток, находилось 4 человека. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 1, им оказана необходимая медицинская помощь.

«По данному факту в отношении владельца строительного объекта возбуждено уголовное дело по статье 156 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»», - говорится в сообщении.

По информации уполномоченных органов, участок, где произошел несчастный случай, является частной собственностью. На нем, по словам хозяина, планировалось строительство коттеджа (ИЖС).

В акимате напомнили, что со вступлением Казахстана в проект Doing Business с 2016 года с целью уменьшения коррупционных рисков и успешного развития бизнеса в акте приемки объекта в эксплуатацию перестала участвовать государственная приемочная комиссия. В этой связи, в случае приемки строительного объекта с нарушениями, участники приема в эксплуатацию несут ответственность, установленную законами РК.

Кроме того, в соответствии со статьей 33 закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» инспектированию со стороны государственной архитектурно-строительной инспекции подлежат все строительные объекты за исключением строительства индивидуальных жилых домов и других технически несложных строений, предназначенных для личного пользования граждан.

В соответствии с Предпринимательским кодексом РК, основанием для внеплановой проверки субъектов является получение информации и обращений от физических и юридических лиц, государственных органов или местных представительных органов о причинении либо угрозе причинения существенного вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, интересам государства.

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