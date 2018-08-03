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Назначен руководитель управления внутренней политики Туркестанской области

Им стал Бейсенбай Тажибаев.

Фото : Самат Мырзалиев3 августа 2018, 10:29

Распоряжением акима Туркестанской области на должность руководителя областного управления внутренней политики назначен Тажибаев Бейсенбай Даулетович, сообщает пресс-служба акима области.

Тажибаев Б.Д. 1982 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности – журналист, правоведение.

Трудовую деятельность начал в 2002 году журналистом газет "Шымкент келбеті", "Панорама Шымкента" в городе Шымкент.

2005-2017 годы занимал должности редактора Южно-Казахстанского областного филиала АО "Республиканская телерадиокорпорация Казахстан" Республики Казахстан, руководителя пресс-службы аппарата акима Южно-Казахстанской области, директора – главного редактора ГКП Южно-Казахстанская областная "Редакция общественно-политической газеты "Оңтүстік Қазақстан", руководителя корреспондентского пункта города Астаны газеты "Айқын" ТОО "Айқын-Литер", главный редактор редакции ТОО "Елордалық "Астана" журналы", руководитель пресс-службы - пресс-секретарь аппарата акима Южно-Казахстанской области.

По настоящее время занимал должность руководителя пресс-службы - пресс-секретаря аппарата акима Туркестанской области.

Пресс-служба акима Туркестанской области


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