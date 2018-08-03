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Видео «драки» Головкина и «Канело» перед вторым супербоем

Их поединок состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

Фото : sports.kz3 августа 2018, 09:00

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин и его мексиканский соперник Сауль «Канело» Альварес в середине июля поучаствовали в совместных съемках промо-ролика к их второму поединку, сообщает Sports.kz.

По информации TMZ Sports, встреча боксеров вышла напряженной и они даже обменялись жесткими высказываниями в адрес друг друга на съемочной площадке. Напомним, что конфликт между GGG и «Канело» вспыхнул после того, как мексиканец в феврале сдал два положительных допинг-теста и был отстранен от боев на шесть месяцев.


Их второй поединок состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Представляем Вашему вниманию видео «драки» Головкина и «Канело» перед вторым супербоем:


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