23 преступные группы автоворов задержаны в Алматы за полгода

Задержаны 159 воров - эпизодников, которым доказана вина в совершении 406 фактов краж чужого имущества.

В пресс-службе ДВД Алматы сообщили, что в городе пресечена деятельность 165 преступных групп, передает Zakon.kz.

По данным криминальной полиции Алматы, за 6 месяцев текущего года в городе ликвидировано 165 преступных групп. За указанный период задержано 24 группы, совершавших разбойные нападения и 65 - совершавших грабежи.

«За текущий период пресечена преступная деятельность 12 преступных групп, совершавших квартирные кражи, которым доказано более 16 эпизодов квартирных краж. Также задержано 23 группы, занимавшихся кражами из автомашин путем взлома замка, разбития стекла и разукомплектованием. Кроме того, пресечена преступная деятельность 29 групп, совершавших кражи личного имущества в общественных местах (торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах и пр.). Задержаны 159 воров - эпизодников, которым доказана вина в совершении 406 фактов краж чужого имущества. За указанный период за совершение карманных краж в автобусах, на рынках и торговых центрах задержано более 260 карманных воров, которым доказана вина в совершении 307 краж. Вместе с тем, за совершение краж и угонов автотранспортных средств за 6 месяцев 2018 года задержано 163 человека, в том числе 12 групп, угонявших автомашины», - информировал начальник Управления криминальной полиции подполковник полиции Есен Искаков.

В алматинском Департаменте полиции привели статданные за 12 месяцев 2017 года. Сообщается, что за указанный период в Алматы разоблачено 50 групп, совершавших разбойные нападения и 105 совершавших грабежи.

«Таким образом, за текущий период пресечена преступная деятельность 51 преступных групп, совершавших квартирные кражи, которым доказано совершение более 124 эпизодов квартирных краж. Задержано 49 групп, занимающихся кражами из автомашин. Кроме того, пресечена деятельность 57 групп, совершавших кражи личного имущества в общественных местах (торговых центрах, рынках, складах, компьютерных клубах и пр.). Одновременно, задержаны 81 воров-эпизодников, которым доказана вина в совершении 203 фактов краж чужого имущества. За указанный период за совершение карманных краж в автобусах, на рынках и торговых центрах задержано 217 карманных воров, которым доказана вина в совершении ими 823 карманных краж. А за совершение краж и угонов автотранспортных средств за 12 месяцев 2017 года задержано 434 лица, в том числе 18 групп, угонявших автомашины», - резюмировал подполковник Искаков.

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