"Самрук-Қазына" продаст 51 актив

Осуществлена реализация 15 активов на сумму 28,5 млрд тенге.

Во время пресс-конференции в Правительстве РК, посвященной итогам деятельности АО "ФНБ "Самрук-Қазына", Управляющий директор по стратегическому развитию АО "Самрук-Қазына" Балжит Гревал проинформировала о последних структурных изменениях в Фонде в рамках Новой Стратегии развития.

В частности она подчеркнула, что количество дочерних компаний Холдинга сокращено с 359 до 312 единиц. Осуществлена реализация 15 активов на сумму 28,5 млрд тенге. В этом направлении Фонд "Самрук-Қазына" намерен продолжить программу приватизации, которая включает в себя продажу 51 актива и выход из 102 нестратегических активов.

В свою очередь, о результатах работы по укреплению финансовой устойчивости Фонда и его ведущих портфельных компаний проинформировал со-Управляющий директор по экономике и финансам АО "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил.

"За первое полугодие 2018 года Фонд сократил внешний долг на $900 млн, АО "НК "ҚазМұнайГаз" погашены международные облигации на сумму $1,6 млрд, АО "Самрук-Энерго" обеспечило досрочное погашение займов на сумму почти 39 млрд тенге", - сказал он.

Кроме того, по словам со-Управляющего директора, досрочно изъяты замороженные депозиты на сумму 117 млрд тенге, а также подписано рамочное соглашение по досрочному изъятию замороженных депозитов в другом банке второго уровня в размере 220 млрд тенге.

Высвобожденные средства будут направлены в виде займов по ставкам ниже рыночных в портфельные компании "Самрук-Қазына". В частности, в АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы" - 75 млрд тенге, АО "Казахтелеком" - 75 млрд тенге и АО "НАК "Казатомпром" - $200 млн. В среднесрочной перспективе данное мероприиятие даст положительный эффект для Фонда в размере 50 млрд тенге.

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