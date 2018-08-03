В Узбекистане появился небьющийся арбуз

Обычно зрелая ягода трещит в руках при надавливании, а если ее случайно уронить на асфальт, она просто трескается к огромному огорчению хозяина.

В сети появилось видео, где несколько узбекистанцев пытаются разбить о землю арбуз, бросая его с двухметровой высоты, но у них ничего из этого не получается, сообщает Sputnik Узбекистан.

Автор ролика, комментируя за кадром происходящее заметил, что "это какой-то дикий арбуз", раз его нельзя разбить о твердую поверхность. Обычно зрелая ягода трещит в руках при надавливании, а если ее случайно уронить на асфальт, она просто трескается к огромному огорчению хозяина.

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