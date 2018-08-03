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Казахстанцев ждут жаркие выходные

На юге и западе ожидается 33-38 градусов.

Фото : nysenate.gov3 августа 2018, 11:43

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 4-6 августа, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, в выходные дни на большей части республики будет преобладать жаркая погода, местами пройдут кратковременный дожди с грозами, на севере с порывистым ветром.

"Основной фон температуры 25-30, на юге и западе 33-38 градусов. В северных и северо-западных областях Казахстана также ожидается очередная волна тепла, уже с 5 августа температура повысится до 25-32 градусов", - говорится в сообщении.


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