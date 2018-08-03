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12-летний мальчик поступил в крупнейший университет Мексики 

Чтобы поступить в университет, ему пришлось экстерном завершить среднее образование и сдать экзамены на школьный аттестат.

Фото : кадр из видео3 августа 2018, 11:44

Двенадцатилетний мальчик стал студентом Национального автономного университета Мексики — крупнейшего университета в стране, сообщает РИА Новости.

Фактически Карлос Антонио Сантамария учится в этом университете с 9 лет. Он посещал курсы по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии, однако в качестве своей основной специальности выбрал физику биомедицины.

Сантамария станет «единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители».

Сообщается, что, чтобы поступить в университет, Сантамарии пришлось экстерном завершить среднее образование и сдать экзамены на школьный аттестат. Свое решение мальчик объяснил желанием учиться и добавил: «Если мне закроют для этого дверь, я зайду через окно».


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