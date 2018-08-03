Полицейского задержали в Атырау за покровительство

Проводится досудебное расследование.

Официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев в ходе брифинга рассказал и о проводимой активной работе по борьбе с коррупцией в собственных рядах, сообщает Zakon.kz.

Так, в Шымкенте сотрудниками Специальной прокуратуры и УСБ ДВД города в рамках досудебного расследования по факту хищения чужого имущества, приобщенных в качестве вещественных доказательств, задержан сотрудник ДВД города.

В Атырау в ходе проведения совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками антикоррупционной службы, ДКНБ и УСБ ДВД после получения от физического лица денег за покровительство в незаконной деятельности по реализации рыбы и рыбной продукции задержан сотрудник ДВД области.

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