Почему средства из Фонда будущих поколений не будут вкладываться в экономику Казахстана

Инвестиции в ряд различных иностранных активов увеличат вероятность получения доходов в перспективе.

Фонд "Самрук-Қазына" озвучил журналистам итоги деятельности за первое полугодие. В ходе брифинга управляющий директор по стратегическому развитию Балжит Каур Гревал рассказала журналистам, что средства из Фонда будущих поколений будут вкладываться за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Гревал, таким образом инвестиции в ряд различных активов увеличат вероятность получения доходов в перспективе.

"Мы расширяем ассортимент потока государственных доходов, выделяя часть для диверсификации. Если вы помните, это часть Стратегий 2025 и 2050 в Казахстане. Диверсификация экономического центра - это ключевой момент. Таким образом, путем диверсификации доходов мы сможем вернуть средства в отрасли промышленности Казахстана", - сказала Балжит Гревал.

Также топ-менеджер рассказала о структурных изменениях в Фонде. Так количество дочерних компаний Холдинга за шесть месяцев этого года было сокращено с 359 до 312 единиц, а также осуществлена реализация 15 активов на сумму 28,5 млрд тенге. В этом направлении Фонд "Самрук-Қазына" намерен продолжить программу приватизации, которая включает в себя продажу 51 актива и выход из 102 нестратегических активов.

Напомним, что в апреле текущего года на заседании Совета по управлению ФНБ "Самрук-Қазына" Председатель Правления Ахметжан Есимов представил Президенту страны новую стратегию развития Фонда. Глава Государства Нурсултан Назарбаев поддержал и одобрил инициативы, дал положительную оценку мероприятиям, направленным на развитие Фонда.

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