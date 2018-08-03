В Ауэзовском районе Алматы отключат горячую воду

Воды не будет с 13 часов 3 августа до 9 часов 4 августа.

Часть зданий в Ауэзовском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТОО «Алматинские тепловые сети».

"С 13 часов 3 августа до 9 часов 4 августа 2018 года будет отключено горячее водоснабжение в домах, расположенных на территории Ауэзовского района в контуре улиц Джандосова – Рыскулбекова – Навои – Саина", - отмечается в сообщении.

Вводимые ограничения по коммунальной услуге необходимы для выполнения ремонтных работ, проводимых в межотопительный период. Организация просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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