Шестилетняя казахстанка скончалась в Японии
Казахстанский консул занимается оформлением необходимых документов для вывоза тела.
Фото : из открытых источников3 августа 2018, 13:54
Шестилетняя казахстанка Райана Сковородникова из Усть-Каменогорска скончалась в Японии после продолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.
О смерти девочки сообщила ее мать в Instagram.
"Японские врачи делали все возможное, и дали мне побыть с ней...Сейчас буду решать вопросы связанные с перевозкой Райаночки в Казахстан, сколько займёт времени я не знаю, мы очень хотим домой!" - написала Екатерина Кириченко.
В свою очередь в министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию.
"Да, мы подтверждаем. Сейчас казахстанский консул занимается оформлением необходимых документов для вывоза тела", - проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.
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