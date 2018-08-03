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Шестилетняя казахстанка скончалась в Японии

Казахстанский консул занимается оформлением необходимых документов для вывоза тела.

Фото : из открытых источников3 августа 2018, 13:54

Шестилетняя казахстанка Райана Сковородникова из Усть-Каменогорска скончалась в Японии после продолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.

О смерти девочки сообщила ее мать в Instagram.

"Японские врачи делали все возможное, и дали мне побыть с ней...Сейчас буду решать вопросы связанные с перевозкой Райаночки в Казахстан, сколько займёт времени я не знаю, мы очень хотим домой!" - написала Екатерина Кириченко.

В свою очередь в министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию.

"Да, мы подтверждаем. Сейчас казахстанский консул занимается оформлением необходимых документов для вывоза тела", - проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.


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