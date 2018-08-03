Похитившему в мечети девочку в Алматинской области грозит до 15 лет

Задержанный путается в объяснениях.

Подозреваемый в похищении 3-летней девочки не рассказывает сотрудникам полиции о цели данного поступка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он путается в объяснениях и не говорит точной цели своего поступка. Единственное что он говорит, это то, что он был в тот день сильно пьян и на сегодня не понимает, зачем так поступил. Сотрудники полиции неоднократно допрашивали, но о сообщил, что, если его даже порежут на куски, он ничего не помнит. По логике данной ситуации можем сообщить, что цель была не очень хорошая у него. Это только наше предположение. Но само похищение было, ему просто помешали, и чтобы он не задумал, не свершилось», - говорит руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

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Также он отметил, что задержанный имеет право, по закону, вообще не давать никаких показаний и молчать. Но, по его деянию, он будет привлечен к ответственности по статье «Похищение человека». В данном случае - заведомо несовершеннолетнего. Стоит отметить, что закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

1 августа из мечети Алматинской области была похищена 3-летняя девочка. Подозреваемым по данному делу оказался человек без определенного места жительства.

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