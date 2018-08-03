Китай отказался соблюдать требования США по импорту иранской нефти

В то же время Пекин согласился не наращивать закупки иранской нефти.

Власти США не смогли добиться от Китая сокращения объемов импорта иранской нефти, сообщает РИА Новости.

По информации агентства Блумберг, американские переговорщики посещают столицы различных стран для обсуждения вопроса о прекращении импорта нефти из Ирана к ноябрю, когда вновь вступят в силу американские санкции против Тегерана. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, в одной из таких поездок в Китай недавно участвовал помощник госсекретаря Бюро по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливает все санкции, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Позже в Госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупки иранской нефти к началу ноября.

Китай, крупнейший покупатель иранской нефти, в начале июля дал понять, что не откликнется на этот призыв Трампа. В том же месяце в Пекине заявили о повышении объема импорта нефти на 26%.

По данным Блумберг, тогда на Китай пришлось 35% иранского экспорта нефти.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!