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Китай отказался соблюдать требования США по импорту иранской нефти

В то же время Пекин согласился не наращивать закупки иранской нефти.

Фото : ИноСМИ3 августа 2018, 14:05

Власти США не смогли добиться от Китая сокращения объемов импорта иранской нефти, сообщает РИА Новости.

По информации агентства Блумберг, американские переговорщики посещают столицы различных стран для обсуждения вопроса о прекращении импорта нефти из Ирана к ноябрю, когда вновь вступят в силу американские санкции против Тегерана. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, в одной из таких поездок в Китай недавно участвовал помощник госсекретаря Бюро по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по иранской ядерной программе и восстанавливает все санкции, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Позже в Госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупки иранской нефти к началу ноября.

Китай, крупнейший покупатель иранской нефти, в начале июля дал понять, что не откликнется на этот призыв Трампа. В том же месяце в Пекине заявили о повышении объема импорта нефти на 26%.

По данным Блумберг, тогда на Китай пришлось 35% иранского экспорта нефти.


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