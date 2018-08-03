Бизнесмены Индии проявили интерес к крупным казахстанским аэропортам

Главы МИД Казахстана и Индии обсудили партнерство в сфере экономики, торговли, культуры и миротворчества.

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов встретился с министром иностранных дел Республики Индия Сушма Сварадж, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров собеседники подчеркнули стратегический характер двусторонних межгосударственных отношений, а также давние традиции дружбы между народами двух стран. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч между Президентом Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Индии Нарендры Моди в рамках саммитов ШОС в июне 2017 года в Астане и в начале июня текущего года в Циндао.

"По итогам недавней казахстанско-индийской встречи в верхах в Циндао Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений Правительству о форсировании двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, логистики, информационных технологий, космоса, фармацевтики, туризма и кинопроизводства. Именно в этом ключе мы готовим содержательную часть официальных мероприятий на высшем уровне в 2019 году", - сказал К.Абдрахманов.

Глава МИД РК поблагодарил индийскую сторону за проявленный интерес и активное участие представителей Индии в праздновании 20-летия Астаны, XI заседании Астанинского экономического форума, а также в официальной церемонии открытия Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

В 2017 году уровень казахстанско-индийского товарооборота достиг миллиард долларов. Стороны договорились продолжать активное взаимодействие для увеличения этого показателя. В частности, ведется работа над расширением сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая использование потенциала железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран с выходом в Индийский океан.

Стороны выразили удовлетворение плодотворной работой казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству, а также Делового совета между Внешнеторговой палатой Казахстана и Федерацией индийских торгово-промышленных палат Индии. В рамках этой работы индийские деловые круги проявили интерес к возможности управления крупными казахстанскими аэропортами, а также к сотрудничеству в рамках МФЦА "Астана", Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, Технопарка IT-стартапов "AstanaHub".

В области многостороннего сотрудничества определены дальнейшие шаги для повышения эффективности взаимодействия в рамках ООН, ШОС и СВМДА. Глава МИД Казахстана подчеркнул, что Индия оказала содействие в развертывании казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в текущем году.

Также, одним из важных проектов многостороннего сотрудничества является начало переговоров по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.

В фокусе внимания сторон постоянно находятся также вопросы культурно-гуманитарных связей. Казахстан поблагодарил Индию за поддержку в реставрации в январе текущего года в городе Сринагар могилы известного историка, государственного деятеля Мухаммеда Хайдара Дулати. Кроме того, сделаны первые шаги по созданию совместных фильмов с киностудиями Болливуда.

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