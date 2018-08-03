В ДВД Мангистау прокомментировали видеозапись с участием полицейских

Проводят служебное расследование.

Начато служебное расследование для выяснения обстоятельств. Об этом "Лада" сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

- По данному факту проводят служебное расследование для выяснения обстоятельств. О результатах сообщим дополнительно, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как сотрудники полиции разъезжают на электромобиле по песку, совершая маневры с разворотами.

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