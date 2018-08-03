В Алматы за два месяца утонули три человека

18 человек оштрафованы за купание в неотведенных местах.

30 алматинцев оштрафованы за купание в неотведенных для этого местах и в нетрезвом виде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как отмечают в ведомстве, несмотря на постоянные предупреждения и рейды, жители города ежедневно продолжают нарушать правила безопасности на воде.

"Всего с начала купального сезона сотрудниками Департамента по ЧС, Местной полицейской службой проведено 117 рейдов на водоемах Алматы. Оштрафованы 30 человек на сумму более 144 тысячи тенге, из них: 12 человек - за распитие спиртных напитков, и 18 человек за купание в неотведенных для этого местах. В текущем году спасателями на водоемах было спасено 12 человек, шесть из которых дети", - сообщили в ДЧС.

За два летних месяца текущего года при купании в неотведенном месте утонули три человека.

В ДЧС напоминают, что за распитие спиртных напитков и купание в неотведенных местах Кодексом об административных правонарушениях РК предусмотрен штраф в размере 5 МРП (12025 тг.)

В этой связи Департамент по ЧС Алматы рекомендует соблюдать следующие правила:

- купание маленьких детей должно происходить исключительно под наблюдением взрослых;

- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- во время купания не теряйте друг друга из виду;

- не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;

- не прыгайте в вводу с лодок, мостов и причалов;

- не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;

- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

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