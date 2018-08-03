В Алматы за два месяца утонули три человека
18 человек оштрафованы за купание в неотведенных местах.
30 алматинцев оштрафованы за купание в неотведенных для этого местах и в нетрезвом виде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Как отмечают в ведомстве, несмотря на постоянные предупреждения и рейды, жители города ежедневно продолжают нарушать правила безопасности на воде.
"Всего с начала купального сезона сотрудниками Департамента по ЧС, Местной полицейской службой проведено 117 рейдов на водоемах Алматы. Оштрафованы 30 человек на сумму более 144 тысячи тенге, из них: 12 человек - за распитие спиртных напитков, и 18 человек за купание в неотведенных для этого местах. В текущем году спасателями на водоемах было спасено 12 человек, шесть из которых дети", - сообщили в ДЧС.
За два летних месяца текущего года при купании в неотведенном месте утонули три человека.
В ДЧС напоминают, что за распитие спиртных напитков и купание в неотведенных местах Кодексом об административных правонарушениях РК предусмотрен штраф в размере 5 МРП (12025 тг.)
В этой связи Департамент по ЧС Алматы рекомендует соблюдать следующие правила:
- купание маленьких детей должно происходить исключительно под наблюдением взрослых;
- купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;
- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- во время купания не теряйте друг друга из виду;
- не заплывайте далеко от берега за буи и знаки ограждения;
- не прыгайте в вводу с лодок, мостов и причалов;
- не купайтесь слишком долго, возможно переохлаждение и усталость;
- не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.
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