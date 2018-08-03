Американец приплыл на Чукотку и попросил политического убежища в России

Мужчина изначально плыл в Китай.

Российские пограничники задержали в чукотском селе Лаврентия гражданина США, приплывшего к российским берегам с Аляски на лодке. Незваный гость попросил предоставить ему политическое убежище на территории России, сообщает "Интерфакс".

Нелегально пересекший границу иностранец рассказал пограничникам, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. Внезапно мужчина решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

В итоге американец показал водительское удостоверение, подтверждающее его личность, и попросил убежища, рассказал знакомый с ситуацией источник.

Иностранца решили доставить в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Есть подозрения, что незваный гость страдает психическим расстройством.

Информацию о задержании на Чукотке нелегала из США отказались комментировать как в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району, так и в представительстве МИД РФ в Камчатском крае.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!