4 машины с фальшивыми госномерами выявили на платном участке дороги «Астана-Щучинск»

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, а их автомобили направлены на специализированную стоянку.

Четыре факта езды с подложными госномерами выявлены в течение недели на платном участке «Астана-Щучинск», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол"

Ряд мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение фактов сокрытия государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) пользователями платного участка «Астана-Щучинск», был проведен филиалом «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол» совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

В итоге в период с 18 июля по 24 июля 2018 года выявлено 4 факта управления транспортными средствами с заведомо подложными ГРНЗ. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, а их автомобили направлены на специализированную стоянку. Также заведено одно уголовное дело по отношению к виновному лицу.

«Во избежание повтора подобных случаев информируем пользователей платных участков автодорог о том что, согласно ст.590 КОАП РК установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных ГРНЗ, а равно управление транспортным средством с ГРНЗ оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет штраф на физических лиц в размере 15 – 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на срок один год», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

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