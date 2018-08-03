Известного тайского бизнесмена подозревают в убийстве местной королевы красоты

Ранее подозреваемый во время ссоры застрелил мужчину, вооруженного выкидным ножом, а также имел другие конфликты с законом.

В Таиланде разыскивают убийцу 20-летней королевы красоты и ее 21-летнего приятеля. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Bangkok Post.

Убийство произошло в провинции Чонбури. Павина Намуанграк (Pawina Namuangrak) решила отметить день рождения поездкой на Кхао Чи Чан — местную достопримечательность, которую также называют горой Будды. С девушкой поехал ее друг, бывший коллега и еще один мужчина, пишет издание The Nation. Убийца ждал их на парковке в белом седане. Он семь раз выстрелил в Павину и ее друга Анантачая Джарирама (Anantachai Jariram) и скрылся.

Полиция полагает, что организатором нападения был 39-летний бизнесмен Панья Ингданг (Panya Yingdang), которому принадлежат два ночных клуба в городе Патонг. Свидетели утверждают, что он был влюблен в Павину, которая раньше работала в одном из его клубов, чтобы обеспечить семью. Она уволилась, чтобы спастись от его домогательств. Следствие считает, что мотивом убийства была ревность к Анантачаю, но его мать не верит в эту версию, поскольку ее сын был геем.

Во вторник, 31 июля, полиция арестовала 43-летнего Саяна Срисука, который вместе с Павиной ездил к горе Будды как сообщника организатора. Он утверждал, что ему платили за слежку и говорили, что планируется похищение девушки. Брошенный автомобиль самого бизнесмена нашли на следующий день на обочине в округе Муанг. Вероятно, он скрылся на территории соседней Камбоджи. Личность убийцы также не установлена.

The Phuket News отмечает, что в 2017 году Панья во время ссоры застрелил мужчину, вооруженного выкидным ножом, после чего сдался полиции. Издание не уточняет исход разбирательства, однако, судя по всему, бизнесмен остался на свободе. Пять лет назад он был арестован за сбыт поддельных сумочек, кроссовок и кошельков с лейблами Gucci и Louis Vuitton.

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