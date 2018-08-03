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В Усть-Каменогорском горсуде открыт фронт-офис

Здесь можно получать информацию о подаче заявления в суд, медиаторе, адвокате, о рассмотрении обращения, находящегося в суде.

Фото : Усть-Каменогорский горсуд3 августа 2018, 17:14

Фронт-офисными подразделениями являются информационный центр, зона входящей канцелярии, семейного психолога и сектор правовых услуг, где оказываются услуги медиатора, нотариуса, адвоката, сообщает Zakon.kz.

редседатель коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда Дамир Абдугалиев в Усть-Каменогорском городском суде открыл фронт-офис, а именно отделение, занимающееся обслуживанием лиц, обратившихся в суд.

В мероприятии приняли участие и.о. руководителя администратора судов по ВКО А. Хайрулинова, судьи, медиаторы, адвокаты и представители СМИ.

Фронт-офисная функция включает в себя коммуникацию с гражданами, предоставление информации.

Фронт-офисными подразделениями являются информационный центр, зона входящей канцелярии, семейного психолога и сектор правовых услуг, где оказываются услуги медиатора, нотариуса, адвоката.

Лица, обратившиеся в суд, имеют возможность во фронт-офисе получать информацию о порядке подачи заявления в суд, возможности разрешения своего вопроса с медиатором, адвокатом, о ходе рассмотрения обращения, находящегося в производстве суда.

- Такие условия для граждан соответствуют требованиям сегодняшнего дня и ориентированы на практическое обеспечение открытости и доступности работы суда, - отметил Абдугалиев, презентуя фронт-офис.


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