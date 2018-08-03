Суд продлил арест экс-секретарю МИД Казахстана

Анарбек Карашев подозревается в получении взяток на общую сумму около 28 тысяч долларов.

В Астане суд продлил арест бывшему ответственному секретарю министерства иностранных дел Казахстана Анарбеку Карашеву, передает Спутник.

В начале июня суд в Астане заключил Карашева под стражу на два месяца — до 4 августа.

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"Карашеву продлили срок содержания под стражей до 4 сентября, постановление сегодня вынес специализированный межрайонный следственный суд", — сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

Анарбек Карашев подозревается в получении взяток на общую сумму около 10 миллионов тенге (28 тысяч долларов). По версии антикоррупционщиков, на государственной службе он "покрывал" противоправные действия трех руководителей подведомственных организаций министерства и получал от них за это деньги.

В Казахстане раскрыли преступную схему, по которой чиновники из МИД получили от предпринимателей 20 миллионов тенге взяток за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку.

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