Детей-сирот отказались принимать в лагерь в Костанае

Для них был найден альтернативный вариант отдыха, который вышел дороже предыдущего.

Детям из "SOS Детская Деревня Темиртау" отказали во въезде в детский оздоровительный лагерь, сообщает Zakon.kz.

Программный директор КФ "SOS Детские Деревни Казахстана" Мария Чернова рассказала о произошедшем в Facebook. По ее словам, для отдыха было решено отправить 18 детей в возрасте от 9 до 13 лет в один из детских оздоровительных лагерей Костаная. Контракт был заключен 28 мая, сумма в размере более 800 тысяч тенге была оплачена. Также были выкуплены билеты на сумму более 100 тысяч тенге.

"27 июля получили звонок от представителя лагеря который сообщил что детей из детского дома принимать лагерь отказывается, так как у них будут отдыхать ещё и городские дети. Наши уверения, что наши дети не детдомовские и воспитываются в семье его не убедили. Поэтому сейчас ситуация такая, что дети остаются без отдыха, выезд запланирован на завтра, лагерь на контакт не идёт. Я связалась утром с представителем, он начал невнятно отказываться от своих предыдущих слов, придумав новую причину - нет мест, хотя дата заезда и выезда указана в договоре. На вопрос почему не проинформировали ранее, лагерю нечего ответить", - написала она.

Она также добавила, что директор лагеря вышел на связь с представителем комитета по охране прав детей. По словам Черновой, директор сказал, что детей он не примет, чтобы даже не приезжали. Отправил назад наши деньги и сказал что возместит стоимость ж/д билетов, только чтобы мы не судились. Позже, как утверждает Чернова, сотрудники детского лагеря прислали письмо о том, что со стороны Детской Деревни был нарушен договор, и поэтому въезд на территорию лагеря детям запрещен.

Так или иначе, для детей был найден альтернативный вариант отдыха, который вышел дороже предыдущего.

В свою очередь директор программы "SOS Детская деревня Темиртау" Валерий Дубровский рассказал, что они уже нашли адвоката и не собираются "спускать дело на тормозах".

"Мы сообщили в команду детского омбудсмена, в управление образования, в сетях пошла информация. Мы не хотим давать спуску, потому что не поехали в этом году наши дети, в дальнейшем они могут такие вещи культивировать и сделать так, чтобы дети, которые лишены родителей, не имели права отдыхать. Мы считаем это дискриминацией по социальному признаку. С таким мы сталкиваемся в первый раз за 15 лет", - рассказал он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!