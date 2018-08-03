В Темиртау проверяют кафе, где во время свадьбы пострадали 18 человек

В пищеблоке кафе берут пробы продуктов, смывы с оборудования и посуды.

В Темиртау 18 человек попали в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции, все пациенты отмечали свадьбу в городском кафе, передаёт корреспондент BNews.kz.

"С 31 июля на 1 августа в инфекционную больницу Темиртау обратились пациенты с жалобами на тошноту, рвоту, жидкий стул. На сегодняшний день им поставлен диагноз - кишечная инфекция. Сейчас в стационаре находятся 18 человек, среди них есть ребёнок 8 лет и беременная женщина. Состояние у них у всех стабильное, вся необходимая медицинская помощь оказывается, всё лечение проводится",- сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

В отделе санитарно-гигиенического надзора Темиртау сообщили, что их специалисты уже начали проверку в кафе, где во время свадьбы пострадали люди.

"Проводится эпидрасследование в очагах на объекте. В пищеблоке кафе берут пробы продуктов, смывы с оборудования и посуды, обследуют людей, лаборатория работает", - сообщили санитарные врачи.

По информации представителя управления здравоохранения, пострадавшие пациенты рассказали, что все отмечали свадьбу в одном кафе.

Как рассказали медикам инфекционной больницы поступившие пациенты, на свадьбе гуляли несколько десятков человек. После свадьбы гости стали перезваниваться друг с другом и выяснили, что многие чувствуют себя неважно. У всех наблюдались одни и те же симптомы: озноб, тошнота, рвота, высокая температура. Темиртаусцы, попавшие в больницу, предполагают, что не могли отравиться алкоголем, поскольку в числе больных ребенок и беременная женщина, которые спиртное не пьют вообще.

Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной появления кишечной инфекции у такого большого количества людей.

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